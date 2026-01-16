Matteo Zilla eroe lecchese | l' incredibile video in cui salva uno sciatore rimasto sepolto dalla neve

Da ilgiorno.it 16 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Matteo Zilla, residente a Lecco, ha condiviso un video in cui si vede mentre aiuta uno sciatore rimasto sepolto dalla neve. Il suo gesto è stato ripreso con una GoPro e mostra un intervento pratico e discreto, senza spirito di protagonismo. Zilla sottolinea che in montagna l’aiuto tra appassionati è normale e spontaneo, senza etichetta di eroe.

Un eroe? “Macchè eroe. In montagna ci sia aiuta e basta”, Matteo ha pubblicato in rete il video del salvataggio ripreso con la sua Gopro. “Magari può essere utile ad altri per spiegare come agire in casi simili. È anche un invito a frequentare la montagna con rispetto e prudenza, perché altrimenti può essere molto pericolosa”. Un eroe? “Macchè eroe. In montagna ci sia aiuta e basta”, Matteo ha pubblicato in rete il video del salvataggio ripreso con la sua Gopro. “Magari può essere utile ad altri per spiegare come agire in casi simili. È anche un invito a frequentare la montagna con rispetto e prudenza, perché altrimenti può essere molto pericolosa”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

matteo zilla eroe lecchese l incredibile video in cui salva uno sciatore rimasto sepolto dalla neve

© Ilgiorno.it - Matteo Zilla, "eroe" lecchese: l'incredibile video in cui salva uno sciatore rimasto sepolto dalla neve

Leggi anche: Salvataggio eroico sulle piste di Engelberg: Matteo Zilla salva uno sciatore sepolto dalla neve

Leggi anche: Matteo, lo sciatore lecchese salva un uomo sepolto dalla neve: “Spuntava solo un braccio, in montagna ci si aiuta”

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Lecchese salva uno sciatore svizzero rimasto sepolto sotto la neve; Matteo, lo sciatore lecchese salva un uomo sepolto dalla neve: “Spuntava solo un braccio, in montagna ci si aiuta”.

matteo zilla eroe leccheseMatteo, lo sciatore lecchese salva un uomo sepolto dalla neve: “Spuntava solo un braccio, in montagna ci si aiuta” - Il 37enne: “Seguo regolarmente corsi con guide alpine per sapere come intervenire” ... msn.com

Sciatore sepolto dalla neve, ma un eroe italiano interviene all’ultimo minuto. Il video del salvataggio - Un intervento fulmineo sulle piste svizzere di Engelberg ha evitato una tragedia . notizie.tiscali.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.