Matteo Zilla eroe lecchese | l' incredibile video in cui salva uno sciatore rimasto sepolto dalla neve

Matteo Zilla, residente a Lecco, ha condiviso un video in cui si vede mentre aiuta uno sciatore rimasto sepolto dalla neve. Il suo gesto è stato ripreso con una GoPro e mostra un intervento pratico e discreto, senza spirito di protagonismo. Zilla sottolinea che in montagna l’aiuto tra appassionati è normale e spontaneo, senza etichetta di eroe.

Un eroe? "Macchè eroe. In montagna ci sia aiuta e basta", Matteo ha pubblicato in rete il video del salvataggio ripreso con la sua Gopro. "Magari può essere utile ad altri per spiegare come agire in casi simili. È anche un invito a frequentare la montagna con rispetto e prudenza, perché altrimenti può essere molto pericolosa".

Sciatore sepolto dalla neve, ma un eroe italiano interviene all’ultimo minuto. Il video del salvataggio - Un intervento fulmineo sulle piste svizzere di Engelberg ha evitato una tragedia . notizie.tiscali.it

Uno sciatore che tentava di risalire lungo la pista ha attirato la sua attenzione. Poco distante ha visto un braccio spuntare dalla neve. Così il 37enne italiano Matteo Zilla ha avvistato e salvato un uomo letteralmente sepolto dalla neve. L’episodio è accaduto il 1 - facebook.com facebook

Svizzera Un uomo travolto e sepolto da una valanga a Engelberg è stato salvato grazie al coraggio di Matteo Zilla, che ha visto un braccio spuntare dalla neve e ha scavato senza esitazione. In montagna ogni secondo conta. Grazie Matteo. x.com

