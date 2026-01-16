Matteo Salvini | Se Sala si dimettesse i milanesi sarebbero felici sta ingessando Milano

Matteo Salvini ha commentato le tensioni politiche a Milano, sottolineando la possibilità che le dimissioni di Sala potrebbero essere accolte favorevolmente dalla città. Durante un sopralluogo alle case Aler di via Ernesto Rossi, il ministro dei Trasporti ha anche negato di conoscere dettagli sul presunto scontro tra il sindaco e il Pd riguardo all’assessore alla sicurezza. La situazione politica milanese resta sotto osservazione.

“Sala sta litigando con il Pd sull'assessore alla sicurezza? Non sono al corrente della cosa”, lo ha detto il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, rispondendo ai cronisti sopo un sopralluogo tecnico alle case Aler di via Ernesto Rossi a Milano. Se Sala si dimettesse, ha aggiunto il vicepremier. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

