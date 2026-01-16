Matteo Ricci perentorio | La Groenlandia non si tocca
Matteo Ricci, europarlamentare del Partito Democratico, ha espresso fermezza sulla questione della Groenlandia, definendo inaccettabile l’atteggiamento di Donald Trump volto a ottenere la regione a ogni costo. Ricci sottolinea l’importanza di rispettare i confini e le sovranità territoriali, evidenziando la necessità di mantenere un approccio equilibrato e rispettoso nel confronto internazionale.
L'europarlamentare pesarese del Partito Democratico Matteo Ricci prende parola per criticare l'atteggiamento del presidente degli Stati Uniti d'America Donald Trump e la sua volontà di entrare in possesso «a ogni costo» della Groenlandia: «È inaccettabile ciò che sta avvenendo in.
