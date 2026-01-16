Mattarella | In Iran un efferato sterminio di manifestanti

Il Presidente Mattarella ha commentato la situazione in Iran, evidenziando come il regime abbia cercato di nascondere le repressioni e le uccisioni dei manifestanti, impedendo l'accesso alle fonti di informazione e limitando la diffusione delle notizie. La sua dichiarazione sottolinea l'importanza di un’informazione libera e trasparente in contesti di crisi politica e sociale.

(Agenzia Vista) Roma, 16 gennaio 2026 In Iran "insieme alla efferata crudeltà dello sterminio dei manifestanti, occultare quanto avviene – le manifestazioni di piazza, la repressione, le uccisioni – è stata la prima preoccupazione di un regime, che, fin dall'inizio, ha tentato di bloccare l'accesso alle fonti di informazione, la diffusione delle notizie". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel corso dell'incontro, al Quirinale, con i partecipanti al 30° anniversario del Seminario di Venezia per la stampa britannica. Quirinale Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev.

