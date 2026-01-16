Mattarella | Il giornalismo libero è un antidoto contro abusi e manipolazioni

Il giornalismo libero svolge un ruolo fondamentale nel garantire trasparenza e informazione accurata. Esso permette di contrastare abusi, manipolazioni e opacità, offrendo al pubblico strumenti per formare un’opinione autonoma e basata su fatti verificabili. In un contesto in cui la corretta informazione è essenziale, il pluralismo e l’indipendenza dei media rappresentano un elemento chiave per una società democratica e consapevole.

(Agenzia Vista) Roma, 16 gennaio 2026 Il giornalismo libero è antidoto contro gli abusi, contro manipolazioni ad opera di poteri pubblici e privati, contro opacità e menzogne, consentendo la possibilità di formarsi un'opinione indipendente, basata su rigorosa rappresentazione dei fatti. Ogni oppressione, ogni manipolazione dei principi di libertà passa, anzitutto, dalla repressione contro i giornalisti. Non è un caso che i regimi più efferati provvedano subito a comprimere gli spazi della libertà di informazione, non appena viene posto in discussione il loro operato". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricevendo nel pomeriggio al Quirinale i partecipanti al 30° anniversario del Seminario di Venezia per la stampa britannica.

