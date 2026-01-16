Mattarella alla stampa | Il giornalismo libero è un antidoto contro manipolazioni e abusi

Il giornalismo libero svolge un ruolo fondamentale nel garantire trasparenza e verità, contrastando manipolazioni e abusi di potere. Attraverso un’informazione indipendente e rigorosa, permette ai cittadini di formarsi un’opinione consapevole, contribuendo a una società più giusta e democratica. È questa la riflessione di Mattarella, che sottolinea l’importanza di un’informazione libera come antidoto all’opacità e alle menzogne.

Il giornalismo libero è antidoto contro gli abusi, contro manipolazioni a opera di poteri pubblici e privati, contro opacità e menzogne, consentendo la possibilità di formarsi un'opinione indipendente, basata su rigorosa rappresentazione dei fatti. Ogni oppressione, ogni manipolazione dei principi di libertà passa, anzitutto, dalla repressione contro i giornalisti. Non è un caso che i regimi più efferati provvedano subito a comprimere gli spazi della libertà di informazione, non appena viene posto in discussione il loro operato". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella (nella foto), ricevendo ieri pomeriggio al Quirinale i partecipanti al 30° anniversario del Seminario di Venezia per la stampa britannica.

Mattarella: l'Iran censura la stampa per sterminare manifestanti con «efferata crudeltà» https://gazzettadelsud.it/p=2157040 facebook

Mattarella: 'L'Iran censura la stampa per sterminare i manifestanti, efferata crudeltà'. Le opposizioni in piazza. Il campo largo si ricompatta sulla risoluzione M5s #ANSA x.com

