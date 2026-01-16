Matrimoni religiosi sempre più rari | Serve una nuova evangelizzazione

Negli ultimi anni, i matrimoni religiosi sono diminuiti significativamente rispetto a quelli civili, riflettendo un cambiamento nelle scelte delle coppie. Mentre nelle città si registra una riduzione delle celebrazioni religiose, si osserva un aumento delle nozze civili, più flessibili e diffuse. Questa tendenza evidenzia la necessità di una nuova evangelizzazione per riscoprire il valore delle cerimonie religiose e il loro ruolo nella società contemporanea.

Ci si sposa meno e ci si sposa ovunque, ma sempre meno nelle chiese. In città l’anno passato i matrimoni religiosi sono stati 42 contro i 184 civili (nel 2024 erano stati 64 contro 166). Ma, anticipa il vescovo monsignor Antonio Giuseppe Caiazzo, "nell’intera diocesi nel 2026 le coppie che hanno già dichiarato la loro intenzione di celebrare in chiesa sono 120. In ogni caso un numero basso considerando che parliamo di un territorio che ha 175.000 abitanti". Eccellenza, perché c’è questa contrazione costante? "Il crollo della celebrazione del sacramento del matrimonio, le tante fragilità familiari, separazioni, divorzi e convivenze sono le nuove sfide pastorali in una società in cui prevale la cultura della provvisorietà, in cui si rimandano scelte impegnative che durino nel tempo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

