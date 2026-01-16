Mateta Juventus incontro positivo con gli agenti | disponibilità del centravanti per questo tipo di contratto
Nell’ambito delle trattative di mercato, si è svolto un incontro tra la dirigenza della Juventus e gli agenti di Mateta. Durante la discussione, il centravanti ha manifestato la propria disponibilità a valutare un eventuale contratto con il club. La situazione appare positiva e in linea con le esigenze della società, che continuerà a monitorare gli sviluppi per definire eventuali accordi futuri.
Mateta Juventus, incontro positivo con gli agenti del giocatore: il centravanti ha già dato disponibilità per questo tipo di contratto. La Juventus muove passi concreti per costruire l’attacco del futuro, anticipando le mosse in vista di giugno. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira sul proprio profilo X, sono attualmente in atto delle trattative in corso per l’acquisto di Philippe Mateta. LEGGI ANCHE: Mateta Juve, i bianconeri rifiutano questo scambio proposto dal Crystal Palace. Le ultime da Torino L’attaccante del Crystal Palace è stato designato come uno dei principali obiettivi della società per la sessione estiva di calciomercato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Juventus, si pensa a Mateta: il Crystal Palace lo valuta 30/35 milioni.
Calciomercato Juventus, come giocherebbe Mateta nella squadra di Spalletti? La nostra analisi - Calciomercato Juventus | Mateta è un tatticamente un giocatore che ha una combinazione di caratteristiche fisiche e tecniche estremamente rare da ... news-sports.it
Juventus, incontro positivo con Spalletti. Sondaggio anche con Palladino - Luciano Spalletti resta in pole position per prendere il posto di Igor Tudor sulla panchina della Juventus, dove per il turno infrasettimanale siederà Massimo Brambilla. gianlucadimarzio.com
La #Juventus accelera per il dopo #Vlahovic e punta con decisione su #Mateta Secondo la Gazzetta dello Sport, il #CrystalPalace ha provato a inserire Jonathan #David nello scambio, ricevendo però un secco rifiuto dalla Continassa Per voi è la decisi - facebook.com facebook
La richiesta fatta dal #CrystalPalace alla #Juventus per Jean-Philippe #Mateta è, al momento, di 35 milioni di euro. Il 28enne attaccante è in scadenza di contratto nel 2027, discorsi avanzati col suo entourage. Lavori in corso #calciomercato x.com
