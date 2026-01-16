Mateta Juventus incontro positivo con gli agenti | disponibilità del centravanti per questo tipo di contratto

Nell’ambito delle trattative di mercato, si è svolto un incontro tra la dirigenza della Juventus e gli agenti di Mateta. Durante la discussione, il centravanti ha manifestato la propria disponibilità a valutare un eventuale contratto con il club. La situazione appare positiva e in linea con le esigenze della società, che continuerà a monitorare gli sviluppi per definire eventuali accordi futuri.

Secondo quanto riportato da Nicolò Schira sul proprio profilo X, sono attualmente in atto delle trattative in corso per l'acquisto di Philippe Mateta. L'attaccante del Crystal Palace è stato designato come uno dei principali obiettivi della società per la sessione estiva di calciomercato.

Juventus, si pensa a Mateta: il Crystal Palace lo valuta 30/35 milioni.

Calciomercato Juventus, come giocherebbe Mateta nella squadra di Spalletti? La nostra analisi - Calciomercato Juventus | Mateta è un tatticamente un giocatore che ha una combinazione di caratteristiche fisiche e tecniche estremamente rare da ... news-sports.it