Novamont presenta la nuova campagna di comunicazione di Mater-Bi, evidenziando il rinnovamento del suo linguaggio visivo e comunicativo. Durante l’evento a Marca Bologna, la famiglia di bioplastiche compostabili viene illustrata attraverso una strategia che punta alla chiarezza e alla sostenibilità. Questa iniziativa mira a rafforzare il ruolo di Mater-Bi come soluzione ecocompatibile, mantenendo un tono sobrio e professionale in linea con i valori dell’azienda.

Mater-Bi cambia volto. Novamont svela infatti la nuova campagna di comunicazione, con un’anteprima a Marca a Bologna del linguaggio scelto dalla famiglia di bioplastiche compostabili. A 35 anni dalla nascita di Mater-Bi, è stato deciso da Novamont – la società di Versalis (Eni) – di presentare un’importante evoluzione nel posizionamento e nella strategia di comunicazione del suo materiale biodegradabile e compostabile (che ormai è entrato a far parte di usi sempre più diversi, dal commercio all’agricoltura ). Un percorso, quello del rinnovamento, che prende forma in un progetto di rebranding e in una nuova campagna di comunicazione, firmata da ‘Angelini design’. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Mater-Bi cambia volto, Novamont svela la nuova campagna di comunicazione

Leggi anche: Imprese, Mater-Bi cambia volto: rebranding e nuova campagna di comunicazione

Leggi anche: Imprese, Mater-Bi cambia volto: rebranding e nuova campagna di comunicazione

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Imprese, Mater - Bi cambia volto: rebranding e nuova campagna di comunicazione; Imprese, Mater-Bi cambia volto: rebranding e nuova campagna di comunicazione; Mater-Bi cambia volto: Novamont presenta il rebranding e la nuova campagna di comunicazione; Imprese, Mater-Bi cambia volto: rebranding e nuova campagna di comunicazione.

Mater-Bi cambia volto: Novamont presenta il rebranding e la nuova campagna di comunicazione - Il gruppo aggiorna identità e posizionamento del materiale biodegradabile e compostabile con un nuovo linguaggio visivo e una iniziativa pubblicitaria illustrata firmata da Angelini Design ... engage.it