mater bi cambia volto novamont svela la nuova campagna di comunicazione

Novamont presenta la nuova campagna di comunicazione di Mater-Bi, evidenziando il rinnovamento del suo linguaggio visivo e comunicativo. Durante l’evento a Marca Bologna, la famiglia di bioplastiche compostabili viene illustrata attraverso una strategia che punta alla chiarezza e alla sostenibilità. Questa iniziativa mira a rafforzare il ruolo di Mater-Bi come soluzione ecocompatibile, mantenendo un tono sobrio e professionale in linea con i valori dell’azienda.
Mater-Bi cambia volto. Novamont svela infatti la nuova campagna di comunicazione, con un’anteprima a Marca a Bologna del linguaggio scelto dalla famiglia di bioplastiche compostabili. A 35 anni dalla nascita di Mater-Bi, è stato deciso da Novamont – la società di Versalis (Eni) – di presentare un’importante evoluzione nel posizionamento e nella strategia di comunicazione del suo materiale biodegradabile e compostabile (che ormai è entrato a far parte di usi sempre più diversi, dal commercio all’agricoltura ). Un percorso, quello del rinnovamento, che prende forma in un progetto di rebranding e in una nuova campagna di comunicazione, firmata da ‘Angelini design’. 🔗 Leggi su Lapresse.it
