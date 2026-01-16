Massimo Santini parla per sei ore | spuntano nuovi fatti e altri nomi Affidopoli si allarga?

Massimo Santini ha testimoniato per sei ore, rivelando nuovi dettagli e nomi nell’ambito dell’indagine Affidopoli. La durata dell’interrogatorio indica un approfondimento che potrebbe allargare ulteriormente il campo delle indagini. A Pesaro, il 16 gennaio 2026, le autorità continuano a lavorare per chiarire i vari aspetti di questa complessa vicenda giudiziaria. Restano da capire quali sviluppi porteranno queste nuove rivelazioni.

Pesaro, 16 gennaio 2026 – Sei ore di interrogatorio per Massimo Santini. Sei ore che non servono a chiudere, ma a spostare in avanti il confine dell’inchiesta. Perché Affidopoli non sembra affatto arrivata al capolinea. Anzi: dalle domande poste emerge la sensazione che non tutti i nomi siano ancora emersi e che il perimetro possa allargarsi ulteriormente. Affidopoli, Santini di nuovo davanti ai pm: “Pronto a rispondere a tutto” Con possibili riflessi anche sulla posizione di Matteo Ricci, ex sindaco di Pesaro e oggi eurodeputato del Pd, già coinvolto nell’inchiesta. Santini, ex collaboratore di Ricci in Comune, è stato ascoltato nella sede della Guardia di Finanza di Pesaro davanti al pubblico ministero Maria Letizia Fucci, titolare del fascicolo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

