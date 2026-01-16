Mascali approvato il progetto Puc per l’Assistenza Domiciliare e l’Inclusione

A Mascali è stato approvato il nuovo progetto PUC dedicato all’Assistenza Domiciliare e all’Inclusione sociale. Un’iniziativa che mira a favorire l’autonomia e la partecipazione dei cittadini più fragili, promuovendo un sostegno concreto e duraturo. La collaborazione tra enti e comunità rafforza il senso di cittadinanza e permette di creare un sistema di supporto più efficace e accessibile a tutti.

Una sinergia virtuosa che trasforma il sostegno economico in cittadinanza attiva e supporto concreto ai più deboli. La Giunta comunale di Mascali ha dato il via libera a un nuovo progetto nell'ambito dei PUC (Progetti Utili alla Collettività), mirato a potenziare l’assistenza domiciliare sul. 🔗 Leggi su Cataniatoday.itImmagine generica

