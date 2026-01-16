Mary di Danimarca seduce con velluto e scollatura giapponese e mette in ombra la suocera

Mary di Danimarca si è distinta in occasione della riapertura dell’Hofteatret, dimostrando eleganza e raffinatezza. La regina ha partecipato all’evento culturale accanto alla suocera, la Regina emerita Margherita, indossando un abito in velluto con scollatura giapponese. La sua presenza sobria e di classe ha catturato l’attenzione, confermando il suo ruolo di esempio di stile tra le monarchie europee.

Mary di Danimarca ha dimostrato ancora una volta di essere una delle Regine più eleganti d'Europa. La moglie di Re Frederik ha partecipato a un evento culturale insieme alla suocera, la Regina emerita Margherita, per celebrare la riapertura dell'iconico Hofteatret, l'ex teatro di corte danese situato all'interno del Palazzo di Christiansborg, fondato nel 1767. Dopo anni di lavori di ristrutturazione, lo spazio ha rinnovato le sue strutture per accogliere nuove opere in uno degli scenari più iconici di Copenaghen, così nuora e suocera, da sempre complici e amanti dei progetti culturali, non si sono lasciate sfuggire l'occasione di riaprire questo auditorium.

