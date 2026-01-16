Martorelli non ha dubbi | Corsa Scudetto? L’assenza dalle coppe aumenta le possibilità Tra Milan e Inter…

Martorelli analizza la corsa scudetto, sottolineando come l’assenza dalle competizioni europee possa favorire le squadre italiane. Nel confronto tra Milan e Inter, evidenzia le opportunità legate alla programmabilità e alla concentrazione sul campionato. Le sue considerazioni offrono uno spunto di riflessione sulle dinamiche di questa stagione, con attenzione alle strategie delle due formazioni e alle possibilità di successo.

Inter News 24 Martorelli, intervenuto a Tmw Radio, ha parlato così della corsa Scudetto e della sfida tra Inter e Milan: le sue parole. La vittoria ottenuta dal Milan nell’ultimo turno di campionato ha scatenato un acceso dibattito tra gli addetti ai lavori sulla reale forza della compagine rossonera. Secondo l’operatore di mercato Giocondo Martorelli, il club di via Aldo Rossi ha tutte le carte in regola per arrivare fino in fondo. Il motivo principale risiede nella gestione delle energie: « Da sempre sostengo che quando una squadra non partecipa alle competizioni europee le probabilità di poter lottare per lo scudetto sono enormi », ha spiegato l’esperto ai microfoni di TMW. 🔗 Leggi su Internews24.com

