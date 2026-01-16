Mario Venuti pubblica il video del singolo Tempo e soldi e le prime date del tour 2026

Fuori su tutti gli store digitali ed in rotazione radiofonica il nuovo singolo di Mario Venuti dal titolo  Tempo e soldi, che accompagna il nuovo tour. Da oggi v enerdì 16 gennaio  è disponibile su tutti gli store digitali ed in rotazione radiofonica il nuovo singolo di  Mario Venuti dal titolo  Tempo e soldi, registrato in Sicilia con la produzione artistica e l’arrangiamento a cura di  Tony Canto. Il brano è accompagnato da un bellissimo Videoclip ideato e scenneggiato da  Giuseppe Vizzini, che è anche l’autore della copertina del singolo nonché delle opere contenute nel video. Vizzini, con lo pseudonimo di zziny paint, è uno dei protagonisti dell’impressionismo digitale contemporaneo. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

