Fuori su tutti gli store digitali ed in rotazione radiofonica il nuovo singolo di Mario Venuti dal titolo Tempo e soldi, che accompagna il nuovo tour. Da oggi v enerdì 16 gennaio è disponibile su tutti gli store digitali ed in rotazione radiofonica il nuovo singolo di Mario Venuti dal titolo Tempo e soldi, registrato in Sicilia con la produzione artistica e l’arrangiamento a cura di Tony Canto. Il brano è accompagnato da un bellissimo Videoclip ideato e scenneggiato da Giuseppe Vizzini, che è anche l’autore della copertina del singolo nonché delle opere contenute nel video. Vizzini, con lo pseudonimo di zziny paint, è uno dei protagonisti dell’impressionismo digitale contemporaneo. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

© Spettacolo.eu - Mario Venuti pubblica il video del singolo Tempo e soldi e le prime date del tour 2026

"Tempo e Soldi" è il nuovo singolo di Mario Venuti, una ventata di musica dal sound fresco e il video ci trasporta in una dimensione di sogno, allegro ed animato. #MarioVenuti #TempoESoldi - facebook.com facebook