Mariana Rodriguez single e senza freni

Mariana Rodriguez, nota per il suo ruolo in “Buen Camino”, torna a essere protagonista del gossip, questa volta per una confessione che sta suscitando attenzione sui social e in televisione. Single e senza filtri, l’attrice ha rivelato dettagli sulla sua vita privata, tra sogni e realtà, suscitando curiosità e discussioni tra i suoi followers e gli spettatori.

L’attrice di “Buen Camino” sogna Can Yaman, ma vive sotto lo stesso tetto dell’ex. Mariana Rodriguez torna al centro del gossip e questa volta non per un ruolo sul grande schermo ma per una confessione che fa già parlare social e salotti televisivi. Ospite della trasmissione di Rai1 La Volta Buona condotta da Caterina Balivo l’attrice di origini venezuelane ha lasciato tutti di stucco raccontando dettagli piccanti della sua vita sentimentale e domestica. La showgirl ha dichiarato di essere ufficialmente single, una scelta di vita che arriva dopo la fine della relazione con il campione di kitesurf Gianmaria Coccoluto con cui ha un bambino di due anni. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Mariana Rodriguez single e senza freni Leggi anche: Mariana Rodriguez: “Uscirei con Checco Zalone. Entrambi single con figli, sul set di Buen Camino ci siamo capiti” Leggi anche: Buen Camino, chi è Mariana Rodriguez, la “fidanzata” di Checco Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Mariana Rodriguez: «Sono single e sogno un uomo come Can Yaman, ma abito ancora nella stessa casa con il mio ex»; Mariana Rodriguez: Uscirei con Checco Zalone. Entrambi single con figli, sul set di Buen Camino ci siamo capiti; Mariana Rodriguez, chi è la modella attrice: da Caracas al film campione d'incassi con Checco Zalone; La volta buona, Mariana Rodriguez: Ho realizzato il sogno di lavorare con Checco Zalone. Mariana Rodriguez: «Sono single e sogno un uomo come Can Yaman, ma abito ancora nella stessa casa con il mio ex» - Un momento professionale particolarmente felice per Marina Rodriguez, reduce dal successo al botteghino con Buen Camino, dove interpreta la fidanzata di Checco Zalone. ilmattino.it

Mariana Rodriguez: “Uscirei con Checco Zalone. Entrambi single con figli, sul set di Buen Camino ci siamo capiti” - Mariana Rodriguez, ex del GF Vip e attrice che recita nel film Buen Camino, ha raccontato in un'intervista che uscirebbe volentieri con Luca Medici alias ... fanpage.it

Mariana Rodriguez: "Scelta per film Zalone dopo un provino girato a casa" - facebook.com facebook

La volta buona, Mariana Rodriguez: “Ho realizzato il sogno di lavorare con Checco Zalone” x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.