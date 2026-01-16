Maria De Filippi debutta a Striscia La Notizia in un ruolo mai visto

Il prossimo 22 gennaio, su Canale 5, prenderà il via la nuova stagione di Striscia la Notizia. Tra le novità in programma, il debutto di Maria De Filippi in un ruolo inedito, che aggiunge un elemento di interesse a questa edizione. La trasmissione si prepara ad offrire al pubblico contenuti aggiornati e coinvolgenti, mantenendo la sua tradizione di approfondimenti e satira.

La nuova stagione di Striscia la Notizia prenderà il via giovedì 22 gennaio su Canale 5, portando con sé numerose novità che promettono di entusiasmare il pubblico del programma satirico più longevo della televisione italiana. Tra gli eventi più attesi, c'è l'inedita partecipazione di Maria De Filippi, che per la prima volta calcherà il palco del tg satirico non come conduttrice, ma come inviata speciale. Il ruolo di Maria De Filippi. La celebre conduttrice sarà protagonista di una missione singolare: consegnare la "mer**na" a chi parcheggia abusivamente negli spazi riservati alle persone con disabilità.

