Maria De Filippi a Striscia la Notizia al posto di Vittorio Brumotti | con lei anche Giovannino e Tina Cipollari
Maria De Filippi, Tina Cipollari e Giovannino sono stati scelti come nuovi inviati di Striscia la Notizia, sostituendo Vittorio Brumotti. La loro presenza sarà dedicata alla rubrica sui controlli contro l'occupazione abusiva degli stalli riservati alle persone con disabilità, un tema spesso al centro di polemiche e discussioni.
Maria De Filippi, Tina Cipollari e Giovannino diventeranno gli inviati del tg satirico per una delle rubriche più controverse del programma: i controlli contro chi parcheggia abusivamente negli stalli riservati alle persone con disabilità. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Striscia la Notizia: Maria De Filippi, Giovannino e Tina Cipollari al posto di Brumotti, il loro intervento contro i parcheggi nei posti disabili
Leggi anche: “La Meloni è cattolica? Allora protesti contro le guerre. A Striscia vedrete Maria De Filippi mettere le cacche a chi parcheggia nei posti dei disabili senza permessi con Giovannino e Tina Cipollari”: così Antonio Ricci
Attenzione: Maria De Filippi a Striscia la Notizia? Ebbene si, Avrebbe registrato in un ruolo INEDITO già per la prima puntata del 2026; Maria De Filippi: età, altezza, vita privata e programmi TV; Striscia la Notizia torna in prima serata su Canale 5 dal 22 gennaio 2026; Samira Lui dice addio a La Ruota della Fortuna per un altro programma famosissimo? Scoppia il caso televisivo!.
Maria De Filippi a Striscia la Notizia al posto di Vittorio Brumotti: con lei anche Giovannino e Tina Cipollari - Maria De Filippi, Tina Cipollari e Giovannino diventeranno gli inviati del tg satirico per una delle rubriche più controverse del programma: i controlli ... fanpage.it
Striscia la Notizia: Maria De Filippi, Giovannino e Tina Cipollari al posto di Brumotti, il loro intervento contro i parcheggi nei posti disabili - A Striscia la Notizia inviati d'eccezione: Maria De Filippi, Giovannino e Tina Cipollari prenderanno il posto di Vittorio Brumotti. superguidatv.it
Maria De Filippi a Striscia La Notizia? Il ruolo inedito: ecco cosa è emerso in queste ore - Secondo un’indiscrezione di Grazia Sambruna per MowMag, la conduttrice potrebbe apparire nel tg satirico di Antonio Ricci in un ruolo inedito. gay.it
«Maria De Filippi ha sottolineato come il suo look e trucco siano completamente autoprodotti. » Ieri pomeriggio negli studi Elios di Roma si è svolta la registrazione della seconda puntata di Amici 25, che sarà trasmessa domenica 18 gennaio su Canale 5. La - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.