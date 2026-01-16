María Corina Machado ha provato a ingraziarsi Trump in tutti i modi senza riuscirci

María Corina Machado, leader dell’opposizione venezuelana, ha tentato di avvicinarsi a Donald Trump durante il suo breve incontro alla Casa Bianca, ma senza successo. Nonostante gli sforzi, non è riuscita a influenzare il rapporto tra l’ex presidente e Delcy Rodriguez, attuale figura di spicco del regime di Nicolás Maduro. Questa dinamica sottolinea le sfide dell’opposizione venezuelana nel dialogo con gli Stati Uniti.

La leader dell’opposizione venezuelana María Corina Machado non sembra essere riuscita a rompere l’idillio tra Donald Trump e Delcy Rodriguez, ex vice di Nicolás Maduro ora alla guida del regime, nel suo breve incontro con il presidente americano alla Casa Bianca. Ha provato con l’adulazione, spingendosi fino a fargli solennemente omaggio della medaglia del premio Nobel per la pace assegnatole solo pochi mesi fa, che lui però non le ha mai perdonato di avere accettato. A quanto pare, le è andata persino peggio di come è andata agli adulatori europei del presidente americano, che alla fine conferma sempre il suo debole per i regimi e il suo fastidio per i democratici. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

