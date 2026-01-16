Marco Odermatt stupito da Giovanni Franzoni | cosa gli ha detto a fine gara

Dopo la vittoria di Giovanni Franzoni nel superG di Wengen, Marco Odermatt si è complimentato con il giovane atleta svizzero. Franzoni ha conquistato la prestigiosa pista Lauberhorn, dimostrando grande abilità e determinazione. La gara, valida per la Coppa del Mondo di sci alpino, ha visto il talento emergente distinguersi tra i migliori. Ecco cosa si sono detti al termine della competizione.

Giovanni Franzoni ha firmato un'autentica magia sulla mitica pista Lauberhorn e ha vinto il superG di Wengen, evento valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. L'azzurro si è presentato al cancelletto di partenza con il numero 1, dopo essersi reso protagonista di eccellenti prestazioni nelle prove cronometrate degli ultimi giorni, ha pennellato una gara davvero rimarchevole dal punto di vista tecnico, è risultato impeccabile lungo il pendio svizzero e si è meritato il primo successo in carriera nel massimo circuito internazionale itinerante. Il 25enne si è regalato una soddisfazione indimenticabile in una delle località simbolo del Circo Bianco e si può lanciare con grande ottimismo verso le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, ormai distanti soltanto tre settimane.

Sci: Odermatt in testa al gigante di Adelboden, Vinatzer 6/o Sotto una fitta nevicata, lo svizzero Marco Odermatt in 1.11.40 è al comando dopo la prima manche dello slalom gigante di Adelboden. Odermatt, che come i suoi connazionali ha corso con il lutto al b - facebook.com facebook

IL SINDACO DI ADELBODEN Ingemar Stenmark ha ottenuto cinque vittorie ad Adelboden, ma non consecutive. La nuova impresa, invece, porta la firma di Marco Odermatt #SciAlpino #AlpineSkiing #FISAlpine #Adelboden #Odermatt x.com

