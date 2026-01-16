Marca edizione record | Un grande successo creiamo valore aggiunto
Marca 2026 si è conclusa ieri in Fiera, registrando un’edizione record. L’evento si è confermato come un punto di riferimento nel settore, offrendo opportunità di confronto e crescita. Un risultato che testimonia l’importanza di creare valore aggiunto attraverso un’organizzazione efficace e una proposta di qualità. Questo successo rafforza la posizione di Marca come appuntamento imprescindibile per professionisti e aziende.
di Filippo Biondi Un’edizione record. Si è conclusa ieri in Fiera, con un grande successo, Marca 2026. I numeri, d’altronde, parlavano chiaro ancor prima del taglio del nastro: un aumento di oltre 250 unità espositive, +19% della superficie occupata e l’ingresso di 4 nuove insegne delle dmo. La manifestazione, organizzata da BolognaFiere e Adm, è diventata un vero e proprio hub globale, dove industria, distribuzione e innovazione si incontrano. A tracciare il bilancio è Antonella Maietta, exhibition manager della kermesse. Maietta, i presupposti erano ottimi, ma il risultato finale ha rispettato le aspettative? "Assolutamente sì. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Si chiude un’edizione intensa e ricca di stimoli di Marca by BolognaFiere per Molino Spadoni. Un appuntamento che ha confermato quanto il dialogo tra industria, Retail e Private Label sia oggi centrale per costruire valore e visione. A Bologna abbiamo ra facebook
beverfood.com/marca-bolognaf… Al via la 22ª edizione di Marca by #BolognaFiere: ... #ADM #AgenziaICEItalianTradeAgency #AntonellaMaietta #EccellenzeItaliane #FieraB2B #FrancescoLollobrigida #GianpieroCalzolari #MarcaDelDistributore #MarcaFiera x.com
