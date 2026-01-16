Manutenzione strade ecco cosa fare con i 10 milioni di euro di mutuo

Il Comune di Latina ha ottenuto un mutuo di 10 milioni di euro da Cassa depositi e prestiti, destinato alla manutenzione delle strade comunali. Con circa 500 chilometri di rete stradale, l’obiettivo è intervenire prontamente per migliorare le condizioni degli asfalti e garantire sicurezza e funzionalità. Si tratta di un intervento importante per mantenere la rete stradale in buono stato e rispondere alle esigenze emergenziali di manutenzione.

10 milioni di euro per rimettere a posto le strade di Latina. Che corrono per quasi 500 chilometri. È il mutuo che il Comune capoluogo richiederà a Cassa depositi e prestiti per fare fronte alla situazione emergenziale degli asfalti comunali, per un progetto che dovrebbe vedere il via tra. 🔗 Leggi su Latinatoday.itImmagine generica

