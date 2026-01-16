Manutenzione strade ecco cosa fare con i 10 milioni di euro di mutuo

Il Comune di Latina ha ottenuto un mutuo di 10 milioni di euro da Cassa depositi e prestiti, destinato alla manutenzione delle strade comunali. Con circa 500 chilometri di rete stradale, l’obiettivo è intervenire prontamente per migliorare le condizioni degli asfalti e garantire sicurezza e funzionalità. Si tratta di un intervento importante per mantenere la rete stradale in buono stato e rispondere alle esigenze emergenziali di manutenzione.

10 milioni di euro per rimettere a posto le strade di Latina. Che corrono per quasi 500 chilometri. È il mutuo che il Comune capoluogo richiederà a Cassa depositi e prestiti per fare fronte alla situazione emergenziale degli asfalti comunali, per un progetto che dovrebbe vedere il via tra. 🔗 Leggi su Latinatoday.it Leggi anche: Bilancio di previsione, centrodestra difende la scelta del mutuo da 10 milioni per le strade Leggi anche: I consiglieri bergamaschi di maggioranza: “2,5 milioni di euro per la manutenzione di strade ed edifici pubblici” Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Lavori stradali a Verona: approvato il piano per il 2026 da 1,1 milioni di euro; Dalle buche ai risarcimenti danni, Minissale vuole chiarezza; Manutenzione di strade e marciapiedi, la Giunta vara il piano di interventi nei 5 Municipi; Avellino, nuovi interventi sulle strade. Perrotta richiama i cittadini: «Non transitate sull’asfalto appena posato». Manutenzione strade, ecco cosa fare con i 10 milioni di euro di mutuo - È il mutuo che il Comune capoluogo richiederà a Cassa depositi e prestiti per fare fronte alla situa ... latinatoday.it

Il governo taglia i soldi della Provincia per asfaltare le strade, l'Ance insorge e chiede aiuto - La lettera, ufficialmente consegnata a Robaldo ieri, in una conferenza stampa in Confindustria, prosegue: «L’abbandono, perché di questo si tratta, della manutenzione delle strade, oltre che segnare ... lastampa.it

Strade provinciali, una rete da mille km: 9 milioni per la manutenzione - Sfiora i nove milioni di euro la spesa che Via Tasso, nel corso del 2024, ha sostenuto per la manutenzione delle strade provinciali. ecodibergamo.it

https://short.do/gCmsxn Manutenzione straordinarie di due ponti su strade provinciali. Affidati i lavori - facebook.com facebook

Manutenzione di strade e marciapiedi, la Giunta vara il piano di interventi nei 5 Municipi x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.