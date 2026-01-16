Manovra azzardata in strada scatta l' alt | in macchina ha la cocaina in casa trovati 10mila euro
Durante un controllo stradale a Bondeno, un’automobile è stata fermata dai carabinieri. A seguito delle verifiche, il conducente è stato trovato in possesso di cocaina e di circa 10.000 euro in contanti in casa. L’intervento ha portato all’arresto dell’individuo, rimasto coinvolto in un episodio che evidenzia comportamenti rischiosi e attività illecite.
Trovato con la cocaina in auto e 10mila euro in casa, scattano le manette. Nella mattinata di mercoledì 14, a Bondeno, un controllo stradale di routine da parte di una pattuglia dei carabinieri si è trasformato in un arresto: intorno alle 10.30, infatti, i militari dell’Arma, insospettiti da una. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Leggi anche: Manovra azzardata davanti alla pattuglia, dopo l'alt la scoperta: viaggiava con sette chili di droga
Leggi anche: Contanti in manovra, FdI vuole alzare il tetto dei pagamenti a 10mila euro: quando scatta il "bollo" da 500 euro
Davanti all'Isola del Giglio dopo l'azzardata "manovra dell'inchino" con un passaggio sottocosta la nave urta uno scoglio aprendo una falla, che la farà parzialmente affondare con un bilancio finale di 32 morti. Vi ricorda un naufragio un po' più virtuale ma an - facebook.com facebook
In bilico sul muretto: manovra azzardata per un tir a Ponteranica - la foto x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.