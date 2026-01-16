Manovra azzardata in strada scatta l' alt | in macchina ha la cocaina in casa trovati 10mila euro

Durante un controllo stradale a Bondeno, un’automobile è stata fermata dai carabinieri. A seguito delle verifiche, il conducente è stato trovato in possesso di cocaina e di circa 10.000 euro in contanti in casa. L’intervento ha portato all’arresto dell’individuo, rimasto coinvolto in un episodio che evidenzia comportamenti rischiosi e attività illecite.

