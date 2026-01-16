Manfredi Rizza | Sono sicuro che il K4 sarà a Los Angeles 2028 Forse senza di me

Manfredi Rizza, noto commentatore sportivo, è stato ospite dell’ultima puntata di OA Focus su YouTube di OA Sport. Durante l’intervista, ha espresso la sua convinzione che il K4 sarà presente ai Giochi di Los Angeles 2028, anche se potrebbe non essere più coinvolto personalmente. Questo intervento ha suscitato interesse tra gli appassionati di canottaggio e sport olimpici.

Manfredi Rizza è stato l’ospite dell’ultima puntata di OA Focus, in onda sul canale Youtube di OA Sport. Il canoista nativo di Pavia, medaglia d’argento olimpica a Tokyo 2021, si è raccontato in una chiacchierata nella quale ha toccato diversi argomenti. L’atleta classe 1991 ha iniziato dai suoi primi passi in questo sport: “I o ho iniziato da piccolo quando avevo 9 anni. Mio padre mi ha portato alla Canottieri Ticino anche perché lui praticava questo sport da giovane e mi ha trasmesso la passione per i corsi d’acqua in generale e mi ha fatto scoprire questo magico mondo della canoa. Perché non canottaggio? Diciamo per errore – sorride – mio padre faceva entrambi ma nasce come canottiere e voleva farmi fare canottaggio ma non in quel circolo non lo facevano per cui per fortuna ho preso la via della canoa”. 🔗 Leggi su Oasport.it

