Manfredi annuncia | Mi ricandido a sindaco |VIDEO

Gaetano Manfredi ha annunciato ufficialmente la sua candidatura alle prossime elezioni comunali di Napoli, confermando la volontà di proseguire il proprio mandato come sindaco. Riconfermato come candidato del campo largo, l’attuale primo cittadino si impegna a continuare il percorso di governo della città, con l’obiettivo di rafforzare le politiche di sviluppo e sostenibilità per Napoli.

Luigi De Magistris: "Mi ricandido sindaco di Napoli, partita aperta con Manfredi" - “Io ho deciso di ricandidarmi, un altro dato certo è che lui si ricandiderà, è una partita aperta, ci sono le condizioni ideali per suscitare da parte nostra le passioni che loro hanno spento”. adnkronos.com

Il Coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia Sannio annuncia ancora nuove adesioni a San Nicola Manfredi. - facebook.com facebook

