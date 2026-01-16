Maltempo allerta meteo gialla per temporali domani 17 gennaio | le regioni a rischio

Per domani, 17 gennaio, è prevista un’allerta meteo gialla per temporali in quattro regioni del sud, a causa di una nuova perturbazione. La Protezione civile ha monitorato la situazione e invita a prestare attenzione alle condizioni atmosferiche. È consigliabile informarsi sulle eventuali allerte locali e adottare le misure di sicurezza necessarie per evitare disagi o rischi.

Nuova perturbazione in arrivo, la Protezione civile ha valutato per la giornata di domani, sabato 17 gennaio, una allerta meteo gialla per temporali su quattro regioni del sud.

