Malato di tumore a terra in pronto soccorso a Senigallia | Otto ore senza barella Pd-M5s | Disumano e indegno

Un paziente affetto da tumore ha trascorso oltre otto ore in pronto soccorso a Senigallia senza barella, costretto a sdraiarsi a terra a causa del dolore. La situazione ha suscitato dure reazioni da parte di Pd e M5s, che hanno definito l’accaduto “disumano e indegno”. La vicenda evidenzia le criticità del sistema sanitario e la necessità di interventi immediati per garantire cure dignitose.

Ha dovuto attendere per oltre 8 ore per avere una barella, tanto da doversi sdraiare per terra, nonostante un grave tumore c he gli causa un dolore che gli impedisce di stare seduto a lungo. Quanto accaduto a un paziente di 60 anni, Franco, nel pronto soccorso di Senigallia – e documentato dalla moglie, Cecilia, in una foto – sta provocando un terremoto interno all’Azienda sanitaria territoriale di Ancona, sotto la quale ricade la struttura, e nel mondo politico non solo marchigiano. La direzione dell’Ast ha “immediatamente disposto verifiche interne” per approfondire il caso di quel giaciglio di fortuna approntato dal paziente e la direzione assicura che verranno analizzate “tutte le circostanze che hanno indotto il paziente a dover optare per questa soluzione, cosa che appare di straordinaria gravità”, poiché – secondo l’Azienda sanitaria – una situazione simile “non si è mai verificata” nell’ ospedale Principe di Piemonte. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Malato di tumore a terra in pronto soccorso a Senigallia: “Otto ore senza barella”. Pd-M5s: “Disumano e indegno” Leggi anche: Malato di tumore sdraiato a terra per ore in attesa di una barella al Pronto soccorso di Senigallia, via alle verifiche dell’Ast Leggi anche: Senigallia, attesa di 8 ore per una barella al pronto soccorso: malato oncologico costretto a sdraiarsi a terra Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Malato di tumore sdraiato a terra al pronto soccorso di Senigallia; Malato di tumore sdraiato a terra per ore in attesa di una barella al Pronto soccorso di Senigallia, via alle verifiche dell’Ast; 'Malato di tumore sdraiato a terra in pronto soccorso in attesa di una barella'; Senigallia, nessun letto in ospedale, malato di tumore lasciato in attesa a terra per ore: e la moglie, esasperata, pubblica un foto sul web. Non ci sono più posti, malato oncologico costretto a terra al Pronto soccorso di Senigallia, - ROMA – “Un signore di 60 anni è stato costretto ad attendere otto ore per una barella in pronto soccorso, nonostante un tumore al colon che provoca dolori tali da impedirgli di stare seduto a lungo. dire.it

L’odissea di Franco malato di tumore, a terra per 8 ore senza barella. La moglie: “Poco personale e chi lavora lo fa correndo” - Incubo al Pronto soccorso di Senigallia e denuncia choc: “Mio marito non riesce a stare seduto a lungo, per questo l’ho fatto sdraiare su una coperta”. msn.com

SENIGALLIA MALATO ONCOLOGICO Senigallia, malato oncologico a terra in ospedale: la moglie denuncia sui social - Franco, 60 anni, malato di tumore al colon, è stato costretto a trascorrere undici ore al Pronto soccorso seduto su una sedia di metallo ... statoquotidiano.it

Se un malato di tumore deve attendere 8 ore al pronto soccorso e, per il dolore, è costretto a stendersi a terra perchè non c'è nemmeno una barella, la #sanità pubblica è davvero alla frutta Anzi... all'amaro #SalviamoSSN x.com

Malato di tumore steso a terra nell'ospedale di Senigallia, la moglie: "Sono arrabbiata per lui" A Senigallia, un uomo gravemente malato di tumore è stato costretto a sdraiarsi sul pavimento del Pronto Soccorso dopo aver atteso per otto ore una barella, a ca - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.