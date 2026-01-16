Malacarne | al Teatro dell' Ortica voci dai manicomi di donne dimenticate
Al Teatro dell’Ortica, “Malacarne” porta in scena le testimonianze di donne dimenticate nei manicomi, offrendo uno sguardo sulle storie spesso invisibili del passato. Inserito nella stagione “DeclinAzioni”, che celebra i trent’anni del teatro, l’allestimento affronta temi civili e sociali con sobrietà e attenzione, contribuendo a rinnovare il dialogo su diritti e memoria collettiva.
Dopo il debutto stagionale, il cartellone di “DeclinAzioni” — la stagione che celebra i primi trent’anni del Teatro dell’Ortica — entra nel vivo dei temi civili e sociali. Sabato 17 gennaio alle ore 18:30, il palco di via Allende a Molassana ospita “Malacarne”, una produzione del Gruppo Teatrale. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Malacarne, le voci delle donne dimenticate dai manicomi al Teatro dell'Ortica.
"Malacarne": al Teatro dell'Ortica voci dai manicomi di donne dimenticate - Al centro della narrazione, la condizione delle donne all'interno degli istituti ...
Malacarne, le voci delle donne dimenticate dai manicomi al Teatro dell'Ortica - la stagione che celebra i primi trent'anni del Teatro dell'Ortica
'DeclinAzioni': il Teatro dell'Ortica festeggia 30 anni intrecciando storie e territori - Nel 2026 la storica realtà della Val Bisagno celebra l'anniversario con un cartellone che unisce teatro sociale, nuova drammaturgia e linguaggi plurali, confermandosi presidio culturale del territorio
"Malacarne" al Teatro dell'Ortica: in scena le donne "scomode" rinchiuse nei manicomi
Il Teatro dell'Ortica festeggia i primi trent'anni. Ci uniamo ai loro festeggiamenti e saremo presenti anche quest'anno all'interno della loro rassegna con lo spettacolo "Malacarne"
