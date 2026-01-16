Malacarne | al Teatro dell' Ortica voci dai manicomi di donne dimenticate

Al Teatro dell’Ortica, “Malacarne” porta in scena le testimonianze di donne dimenticate nei manicomi, offrendo uno sguardo sulle storie spesso invisibili del passato. Inserito nella stagione “DeclinAzioni”, che celebra i trent’anni del teatro, l’allestimento affronta temi civili e sociali con sobrietà e attenzione, contribuendo a rinnovare il dialogo su diritti e memoria collettiva.

