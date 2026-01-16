Makros piano per la salvaguardia del patrimonio fotografico | Ecco il tassello scientifico

Makros presenta un piano dedicato alla tutela del patrimonio fotografico, focalizzandosi sulla prevenzione del degrado. Attraverso una sperimentazione scientifica, si propone di individuare strategie efficaci per la conservazione a lungo termine delle immagini. Un approccio sobrio e metodico che mira a preservare la memoria visiva in modo sostenibile, garantendo l’integrità e la fruibilità delle fotografie per le future generazioni.

Una sperimentazione sulla difesa e la conservazione del patrimonio fotografico per evitarne il degrado. E’ il progetto dell’azienda ferrarese Makros, che ha chiuso il 2025 con il collaudo di importanti cantieri confermando la sua presenza nei più rilevanti siti culturali, storici e di ricerca in Italia. In collaborazione con il Cnr di Firenze, è attualmente in fase di sperimentazione lo studio sulla protezione del patrimonio fotografico dagli attacchi microbiologici: "Le foto sono soggette ad autocombustione – spiega il fondatore dell’azienda Massimo Luise – ci siamo quindi chiesti come poterle conservare nel tempo, visto che già lo facciamo con archivi, libri e quadri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

