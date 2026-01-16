Make up effetto caramella | il nuovo glossy look

Il make-up effetto caramella rappresenta il nuovo glossy look che sta prendendo piede nel 2026. Questa tendenza privilegia texture luminose e sensoriali, offrendo un aspetto naturale e vellutato. Abbandonando il rigore del contouring e l’opacità tradizionale, si apre una nuova fase in cui il beauty si avvicina al piacere tattile, valorizzando la naturalezza e la lucentezza della pelle.

Life&People.it Dimenticate il rigore del contouring scolpito e l'opacità polverosa del passato; il 2026 inaugura un'era di iper-sensorialità dove il confine tra il beauty e il piacere tattile si dissolve. Il successo del make up rosa gummy non è solo un ritorno ai toni pastello, ma una vera e propria rivoluzione delle texture: il volto muta in una superficie rimpolpata, quasi traslucida, che mutua la sua rifrazione luminosa dalle caramelle gommose. È un'estetica che celebra la "masticabilità" visiva, anticipato da Maison Margiela ben due anni fa, dove il rosa non è più una scelta cromatica, ma dimensione dello spirito.

Con Lift Up Lip Plumper e Lift Up Gloss, il make-up diventa un equilibrio perfetto tra precisione, comfort e volume visibile Texture scorrevoli, applicazione facile e un effetto rimpolpato che valorizza le labbra in modo naturale, senza eccessi.

