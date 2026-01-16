Maiorca-Athletic Bilbao sabato 17 gennaio 2026 ore 16 | 15 | formazioni ufficiali quote pronostici Equilibrio a Son Moix?

Il match tra Maiorca e Athletic Bilbao si gioca sabato 17 gennaio 2026 alle 16:15 a Son Moix. In questa occasione, analizzeremo le formazioni ufficiali, le quote e i pronostici, offrendo un quadro equilibrato di una sfida importante per entrambe le squadre nel contesto del girone di ritorno. Il confronto promette equilibrio e attenzione, con il Maiorca determinato a migliorare la propria posizione in classifica.

