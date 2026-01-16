Maiorca-Athletic Bilbao sabato 17 gennaio 2026 ore 16 | 15 | formazioni quote pronostici Equilibrio a Son Moix?

Analisi e approfondimenti su Maiorca-Athletic Bilbao, partita in programma sabato 17 gennaio 2026 alle 16:15 a Son Moix. Scopri le formazioni, le quote e i pronostici per questa sfida che si preannuncia equilibrata, con il Maiorca determinato a migliorare la propria posizione in classifica nel girone di ritorno. Un appuntamento importante per entrambe le squadre, che cercano punti fondamentali nel prosieguo del campionato.

Sabato pomeriggio di passione a Son Moix: inizia il girone di ritorno e il Maiorca deve spingere per allontanarsi dalle zone più calde di classifica. Al momento, la squadra di Palma è quartultima, con un solo punto di vantaggio sul Valencia; in questo turno ospiterà l’Athletic Bilbao, che sta disputando una stagione con molti bassi. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

