Maignan Milan ormai ci siamo per il rinnovo! C’è una cosa che ha convinto il portiere a restare

Maignan Milan si avvicina al rinnovo contrattuale, con un accordo ormai prossimo. La decisione del portiere di continuare con il club si basa su alcuni dettagli chiave dell’intesa, che stanno per essere definiti. La situazione si configura come una buona notizia per il Milan, offrendo chiarezza sul futuro della porta rossonera e consolidando la stabilità della squadra.

Una ventata di ottimismo spazza via le nubi sopra Milanello: il futuro della porta rossonera ha tinte forti e definite. Le ultime indiscrezioni rilanciate dall’esperto di mercato Fabrizio Romano confermano che la lunga telenovela per il rinnovo di Mike Maignan è giunta ai titoli di coda, con un esito che farà felici i tifosi del Diavolo. Dopo mesi di trattative serrate, stalli preoccupanti e voci insistenti che volevano l’estremo difensore della nazionale francese nel mirino dei top club di Premier League, la fumata bianca è ormai imminente. L’accordo economico raggiunto tra la dirigenza e l’entourage del portiere sancisce lo status di “Magic Mike” come pilastro intoccabile del progetto. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

