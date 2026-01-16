Mai trascurare la consapevolezza. Crans-Montana visto dai giovani.

Gli studenti della quinta del liceo delle scienze umane di Carrara hanno approfondito il tema della tragedia di Crans-Montana, analizzandone le implicazioni con l'aiuto della professoressa Raffaella Carla Ragaglini. Un percorso volto a promuovere la consapevolezza e la riflessione critica su eventi significativi, senza enfasi, per una comprensione più approfondita e responsabile.

CARRARA I ragazzi riflettono sulla tragedia. Gli allievi della 5E del liceo delle Scienze umane hanno esaminato il dramma di Crans-Montana con la professoressa Raffaella Carla Ragaglini. "A Crans-Montana l’inizio del nuovo anno si è trasformato in tragedia, annientando il desiderio di stare insieme con leggerezza. Il gruppo – scrivono i ragazzi – trascina il singolo verso un agire collettivo, spesso poco critico. Tale prospettiva è quanto mai vera in adolescenza, quando il conflitto freudiano tra Es e Super-Io vede l’istinto e le emozioni interne avere la meglio sulla ragione e sull’autoregolazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

