Magenta al liceo Quasimodo torna il riscaldamento Ma restano le polemiche

Al liceo Quasimodo di Magenta, il riscaldamento è stato ripristinato, garantendo condizioni più confortevoli per studenti e personale. La riattivazione del sistema rappresenta un passo importante per migliorare la qualità dell’ambiente scolastico. Tuttavia, restano alcune polemiche legate alle tempistiche e alle modalità di intervento. La scuola continua a monitorare la situazione per assicurare un ambiente adeguato alle esigenze di tutti.

Magenta (Milano), 16 gennaio 2026 - Al liceo Quasimodo di Magenta i l riscaldamento è finalmente tornato a funzionare a dovere. Le aule, gelide per giorni, hanno ritrovato un livello minimo di benessere termico. Ma il lieto fine arriva solo dopo un'ondata di proteste, denunce, polemiche e un rimpallo di responsabilità che ha indignato famiglie, studenti e docenti. Il Comune di Magenta ha infatti accolto soltanto in un secondo momento la richiesta di Città Metropolitana di Milano di estendere l'orario di accensione dell'impianto. Una soluzione semplice, immediata, ma inizialmente respinta dall'amministrazione per i maggiori costi di gestione.

Liceo Quasimodo di Magenta: ripristinato il benessere termico. La collaborazione istituzionale prevale sulle polemiche - com) Magenta, 16 gennaio 2026 – A seguito dell’accoglimento, da parte del Comune di Magenta, della richiesta avanzata da Città Metropolitana di Milano per l’estensione dell’orario di a ... mi-lorenteggio.com

Aule gelide al Quasimodo di Magenta, il consigliere Cucchi richiama Città Metropolitana - Il consigliere denuncia una gestione troppo emergenziale degli impianti, con interventi sporadici e poco risolutivi, e stigmatizza il fatto che spesso le responsabilità ricadano sulle scuole o, indire ... msn.com

Soluzione definitiva solo con la nuova caldaia, attesa in estate. L'ente d'area vasta polemizza col Comune: «Dialogo istituzionale e assunzione di responsabilità strumenti ben più incisivi delle polemiche a mezzo stampa» #Magenta #liceo #freddo #CittàMetro - facebook.com facebook

