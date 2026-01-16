Mafia dei pascoli sottochiave beni per oltre un milione di un esponente dei tortoriciani
Nella giornata odierna, la Guardia di Finanza ha portato a termine un sequestro patrimoniale nei confronti di un individuo ritenuto socialmente pericoloso, appartenente alla cosiddetta “mafia dei pascoli”. L’operazione ha coinvolto beni per oltre un milione di euro, sottolineando l’impegno delle autorità nel contrasto alle attività illecite legate a questa organizzazione criminale.
Nuovo colpo alla mafia dei pascoli. La guardia di finanza ha eseguito stamane un decreto di sequestro patrimoniale, neiconfronti di una persona ritenuta socialmente pericolosa ai sensi del C.d. Codice Antimafia, per la ritenuta appartenenza alla struttura associativa di tipo mafioso radicata. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Leggi anche: Beni confiscati alla mafia. L’elenco dei 12 immobili
Leggi anche: Al via il Festival dei beni confiscati alla mafia: 267 immobili a Milano
Mafia Pascoli, biografa dopo la morte del fratello, della monumentale raccolta di tutta l'opera poetica,filologica e letteraria di Giovanni Pascoli - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.