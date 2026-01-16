Mafia dei pascoli sequestrati beni per oltre un milione a un esponente dei tortoriciani

Nella giornata di oggi, la Guardia di Finanza ha proceduto al sequestro di beni per oltre un milione di euro nei confronti di un individuo considerato socialmente pericoloso, nell’ambito delle indagini sulla mafia dei pascoli e i “tortoriciani”. L’intervento rappresenta un’ulteriore azione di contrasto alle attività criminali legate a questo fenomeno, contribuendo alla tutela del patrimonio e alla lotta alla criminalità organizzata.

Nuovo colpo alla mafia dei pascoli. La guardia di finanza ha eseguito stamane un decreto di sequestro patrimoniale, neiconfronti di una persona ritenuta socialmente pericolosa ai sensi del C.d. Codice Antimafia, per la ritenuta appartenenza alla struttura associativa di tipo mafioso radicata.

Mafia dei Nebrodi, sequestro da 1,6 milioni a un boss dei tortoriciani - Sotto chiave 64 immobili e terreni per 460 ettari The post Mafia dei Nebrodi, sequestro da 1,6 milioni a un boss dei tortoriciani appeared first on Tempostretto. msn.com

Pascoli inesistenti, sequestrati beni a 4 allevatori in ambito fondi Pac - Disponibilità finanziarie e 203 titoli di pagamento (diritti all'aiuto) per un totale di 454. msn.com

Mafia Pascoli, biografa dopo la morte del fratello, della monumentale raccolta di tutta l'opera poetica,filologica e letteraria di Giovanni Pascoli - facebook.com facebook

