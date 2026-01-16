Madame compie 24 anni Il look biondo platino il nuovo album la bisessualità il Green Pass | Le scelte mi definiscono non gli errori

Madame compie 24 anni, un traguardo che riflette le sue scelte e il suo percorso personale. Con il look biondo platino, il nuovo album e la sua apertura sulla bisessualità, rappresenta un’autenticità che la distingue. La sua carriera, segnata da successi e momenti di riflessione, dimostra come le decisioni personali siano al centro della sua identità, più degli errori.

Ventiquattro anni e nessuna voglia di omologarsi alla massa. Madame festeggia un compleanno che arriva dopo successi, silenzi e canzoni capaci non solo di scavare nell’animo, ma anche di raccontare le nuove generazioni. E in attesa dell’uscita del suo nuovo album, continua a rimanere una delle cantanti più amate dai giovani. Madame, pseudonimo di Francesca Calearo, nasce a Vicenza il 16 gennaio 2002. Cresciuta a Creazzo, frequenta e si diploma al liceo delle scienze umane Don Giuseppe Fogazzaro della sua città natale. «Vicenza è sempre stata un posto in cui la gente faceva musica, ma non erano amici miei. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Madame compie 24 anni. Il look biondo platino, il nuovo album, la bisessualità, il Green Pass: «Le scelte mi definiscono, non gli errori» Leggi anche: Protesta contro il green pass a Roma: assolti dall'accusa d'istigazione a delinquere Castellini e gli altri militanti di FN Leggi anche: Dalla Bona si racconta: «Il Chelsea, il Milan, le follie e gli errori. Ma rifarei tutto. Ranieri? In due anni non gli ho mai sentito dire un “bravo”» Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Madame compie 24 anni: a scuola con Sangiovanni, le origini del nome d'arte, la vita privata riservata, 7 segreti; Madame compie 24 anni. Il look biondo platino, il nuovo album, la bisessualità, il Green Pass: «Le scelte mi definiscono, non gli errori»; Madame compie 24 anni. Il look biondo platino, il nuovo album, la bisessualità, il Green Pass: «Le scelte mi definiscono, non gli errori»; Madame compie 24 anni. Il look biondo platino, il nuovo album, la bisessualità, il Green Pass: «Le scelte mi definiscono, non gli errori». Madame compie 24 anni: a scuola con Sangiovanni, le origini del nome d'arte, la vita privata riservata, 7 segreti - Nel 2022 il nome di Madame è finito in un'indagine della Procura di Vicenza: secondo l'accusa la cantautrice avrebbe ottenuto il Green Pass senza essersi sottoposta al vaccino anti covid. corriere.it

Madame compie 24 anni. Il look biondo platino, il nuovo album, la bisessualità, il Green Pass: «Le scelte mi definiscono, non gli errori» - Madame festeggia un compleanno che arriva dopo successi, silenzi e canzoni capaci non solo di scavare nell’animo, ma anche ... leggo.it

Buon compleanno Francesca Calearo, nota come Madame! La cantautrice e rapper italiana compie oggi 24 anni. #buoncompleanno #madame #rapper #musica facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.