Machado | Ho consegnato il mio premio Nobel a Trump

Maria Machado ha consegnato il suo premio Nobel a Donald Trump durante un incontro alla Casa Bianca, riconoscendo il suo impegno nella difesa della libertà in Venezuela. Questa cerimonia ha suscitato attenzione per il gesto simbolico e le implicazioni politiche associate. La consegna si inserisce nel quadro delle relazioni tra Stati Uniti e Venezuela, evidenziando l’importanza delle iniziative a sostegno dei diritti umani nella regione.

Maria Machado ha consegnato il suo premio Nobel per la pace a Donald Trump nel loro incontro alla Casa Bianca per il suo 'impegno "nella difesa della libertà in Venezuela". Lo ha detto la leader dell'opposizione venezuelana a Sky News. "L'impegno" del tycoon "nella difesa della libertà e dei valori democratici in Venezuela", ha detto. Non solo: "Duecento anni fa il generale Lafayette donò a Simon Bolívar una medaglia con il volto di George Washington. Bolivar conservò quella medaglia per il resto della sua vita", ha detto Maria Corina Machado dicendo di aver raccontato questa storia a Donald Trump consegnandogli il premio Nobel per la pace. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Machado: "Ho consegnato il mio premio Nobel a Trump" Leggi anche: Venezuela, Trump oggi riceve alla Casa Bianca il premio Nobel Corina Machado Leggi anche: Il Nobel per la pace consegnato per procura all’oppositrice venezuelana Machado Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Machado: 'Ho consegnato il mio premio Nobel per la pace a Trump' - Maria Machado ha consegnato il suo premio Nobel per la pace a Donald Trump nel loro incontro alla Casa Bianca per il suo 'impegno "nella difesa della libertà in Venezuela". ansa.it

Machado: "Ho consegnato il mio premio Nobel a Trump" - La leader dell'opposizione venezuala ha incontrato Trump alla Casa Bianca e ha anche restituito la medaglia che LaFayette donò a Bolivar ... msn.com

Maria Machado: «Ho consegnato il mio premio Nobel a Trump» - WASHINGTON Maria Machado ha consegnato il suo premio Nobel per la pace a Donald Trump nel loro incontro alla Casa Bianca per il suo «impegno nella difesa della libertà in Venezuela». corrieredellacalabria.it

Machado: «Ho consegnato il mio premio Nobel a Trump». Gli Usa vendono petrolio venezuelano per mezzo miliardo ilsole24ore.com/art/gli-usa-ve… x.com

L'attore di Mamma ho perso l'aereo ha consegnato il premio alla Miglior sceneggiatura - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.