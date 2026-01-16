Giovedì, alla Casa Bianca, Donald Trump ha incontrato María Corina Machado, leader dell’opposizione venezuelana e Premio Nobel per la Pace 2025. La visita si è svolta a circa due settimane dalla cattura di Nicolás Maduro da parte delle forze speciali statunitensi, segnando un momento di particolare attenzione sulle questioni politiche e sulla situazione in Venezuela.

Giovedì Donald Trump ha ricevuto alla Casa Bianca María Corina Machado, leader dell’opposizione venezuelana e Nobel per la Pace 2025, a quasi due settimane dalla cattura di Nicolás Maduro da parte delle forze speciali statunitensi. Il presidente americano ha incontrato Machado per discutere della realtà sul terreno in Venezuela e sul suo futuro politico dopo che, nei giorni successivi alla cattura di Maduro, aver respinto pubblicamente l’ipotesi che la leader dell’opposizione potesse guidare il Paese, sostenendo che non abbia il «supporto né il rispetto» necessari. Così, forse nel tentativo di riconquistare il suo favore, durante il colloquio Machado ha consegnato a Trump la medaglia del Nobel per la Pace, che il presidente da tempo rivendica di meritare. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Machado ha dato la sua medaglia del Nobel per la Pace a Trump

Leggi anche: Machado offre a Trump la sua medaglia del Nobel per la pace: «Si è impegnato per la nostra libertà»

Leggi anche: Venezuela, Machado: "Ho consegnato la medaglia del Nobel per la Pace a Trump"

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Machado regala a Trump la medaglia del Nobel. Ma il presidente non cambia idea - La proposta di Delcy Rodriguez: Riforma parziale della legge sugli idrocarburi; Venezuela, Papa Leone XIV ha incontrato Maria Corina Machado; María Corina Machado ha offerto a Trump la sua medaglia per il premio Nobel; La signora Machado? Allora al Festival non presenziamo.

Maria Corina Machado consegna il Nobel per la Pace a Trump: “Gli importa la sofferenza del popolo venezuelano” - La leader dell’opposizione venezuelana, María Corina Machado, ha consegnato la sua medaglia del Premio Nobel per la Pace al presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, durante un incontro alla Casa Bi ... tg.la7.it