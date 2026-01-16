Ma quello è De Niro! Figuraccia Rai cosa fanno vedere in diretta | esplode la polemica

Il 14 gennaio, durante la trasmissione Agorà su Rai 3, si è verificato un episodio che ha suscitato dubbi sulla gestione delle immagini in diretta. La presenza di Robert De Niro in collegamento ha generato una discussione sulla credibilità e sulla cura delle trasmissioni televisive, sollevando interrogativi sulla verifica delle fonti e sulla responsabilità nel contesto dell’informazione in diretta.

Mercoledì 14 gennaio, durante la fascia mattutina di Agorà, il talk di approfondimento in onda su Rai 3, si è consumato un episodio che solleva interrogativi seri sul metodo e sull'affidabilità dell'informazione televisiva. Nel corso di un collegamento dedicato alle proteste in Iran, la trasmissione ha tentato di ricostruire il clima sociale del Paese prima della rivoluzione del 1979, proponendo al pubblico una rappresentazione visiva di un Iran descritto come aperto, sereno e vicino ai modelli occidentali. Per rafforzare questa narrazione, il programma ha mostrato alcune immagini reperite online.

