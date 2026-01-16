Ma quale crisi ecco il piano Ferrari per il 2026 | annuncio in F1

La Ferrari presenta il suo piano per il 2026 in Formula Uno, puntando a un nuovo inizio dopo il risultato deludente del 2025. L’azienda ha annunciato strategie e investimenti mirati a rafforzare la competitività della squadra e a riconquistare la fiducia dei propri tifosi, con un focus su innovazione e sviluppo tecnologico. Un percorso che mira a risollevare le sorti del Cavallino Rampante nel mondo della massima categoria motoristica.

La Ferrari, nel 2025, in Formula Uno ha dato vita a una delle stagioni più difficili, amare e dolorose della propria storia. Neanche una vittoria, soltanto una pole position e qualche podio, nonostante le aspettative di partenza fossero quelle di sfidare la McLaren nel campionato costruttori e in quello piloti, dopo avere sfiorato il successo nel mondiale a squadre nel 2024. Proprio per questa ragione, in molti si aspettano un vero e proprio riscatto nel 2026, con il massiccio cambio regolamentare che porta tanti fan a essere speranzosi in vista dell’ormai imminente inizio di campionato. Difficile dire cosa aspettarsi, tuttavia è chiaro che ripetere le prestazioni del recente passato è qualcosa che non è contemplato né dai sostenitori del cavallino rampante, né dalla squadra stessa. 🔗 Leggi su Sportface.it

