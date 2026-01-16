Lupi in città la rabbia degli animalisti | Resta specie protetta non si può catturare

Le recenti segnalazioni di lupi in aree urbane hanno riacceso il dibattito tra animalisti e autorità. Le associazioni ricordano che i lupi sono specie protette e che la gestione del loro avvicinamento alle città richiede interventi basati su regole e investimenti, evitando soluzioni semplicistiche e irrealizzabili. La convivenza con la fauna selvatica è possibile, ma necessita di un approccio responsabile e informato.

