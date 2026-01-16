Lupi in città la rabbia degli animalisti | Resta specie protetta non si può catturare
Le recenti segnalazioni di lupi in aree urbane hanno riacceso il dibattito tra animalisti e autorità. Le associazioni ricordano che i lupi sono specie protette e che la gestione del loro avvicinamento alle città richiede interventi basati su regole e investimenti, evitando soluzioni semplicistiche e irrealizzabili. La convivenza con la fauna selvatica è possibile, ma necessita di un approccio responsabile e informato.
Ancona, 16 gennaio 2026 – Lupi, la posizione delle associazioni animaliste: “Il compito della politica e delle istituzioni dovrebbe essere quello di dire la verità ai cittadini e spiegare che la convivenza con la fauna selvatica è possibile, ma che richiede il rispetto di regole, comportamenti corretti, investimenti e non soluzioni ‘facili’ e irrealizzabili ”. Lupi, cosa fare? “Se li vedete alzate le braccia. Il cane non va preso in braccio” Conclusione di una lunga nota di Amici Animali Osimo, Enpa, Lac, Lav, Lipu, Lupus in fabula e Wwf Marche, in merito all’interrogazione del vicepresidente del Consiglio regionale Giacomo Rossi, cui aveva replicato martedì in aula l’assessore Giacomo Bugaro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
