L’universo di Dragonero si espande con la Saga delle Regine Nere

L’universo di Dragonero si arricchisce con la Saga delle Regine Nere. Sergio Bonelli Editore ha annunciato l’uscita del primo volume del nuovo ciclo di avventure, previsto per fine gennaio. Questa nuova serie amplia il mondo narrativo di Dragonero, offrendo ai lettori ulteriori approfondimenti e storie avvincenti. Un’occasione per scoprire nuove dinamiche e personaggi in un contesto fantasy ricco di dettagli e atmosfere coinvolgenti.

Sergio Bonelli Editore ha appena annunciato l’uscita per fine Gennaio, del primo volume del nuovo ciclo di avventure dell’universo di Dragonero, intitolata LA SAGA DELLE REGINE NERE. Ecco il comunicato stampa: La serie Dragonero continua a stupire con l’arrivo in libreria e fumetteria del primo volume de LA SAGA DELLE REGINE NERE, intitolato ASCESA, che arriverà sugli scaffali dal 30 gennaio. I due creatori di Dragonero, Luca Enoch e Stefano Vietti, coadiuvati da alcuni degli artisti più iconici della testata, ci regalano qui la prima parte di una saga che ha cambiato per sempre le sorti dell’Erondár. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - L’universo di Dragonero si espande con la Saga delle Regine Nere. Leggi anche: L’universo di Invincible si espande con il primo volume di Battle Beast, edito da saldaPress Leggi anche: L universo di stranger things si espande: tutto ciò che devi sapere Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Venerdì #23gennaio si parla di fumetti dalle serie di #Dragonero alle produzioni #ItComics con Fabiano Ambu a Milano: https://zero.eu/it/luoghi/63577-rab,milano - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.