L’Università di Torino regala un’aula ai senzatetto di Askatasuna in lotta contro il governo nemico del popolo

L’Università di Torino ha messo a disposizione un’aula per l’organizzazione di un convegno promosso da Askatasuna, gruppo attivo nella lotta contro le politiche del governo Meloni. La decisione ha suscitato discussioni, a pochi giorni dall’evento, che affronta tematiche sociali e politiche rilevanti, evidenziando il ruolo dell’ateneo come spazio di confronto e dialogo.

