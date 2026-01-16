L’ultimo neoacquisto Onofri | Non è un salto indietro ma avanti | in B non avevo spazio

Onofri ha recentemente trasferito il suo talento in Serie B, sottolineando che questa scelta rappresenta un passo avanti nella sua carriera. Conoscendo il direttore Mariani e apprezzando la filosofia di gioco di mister Miramari, il giocatore ha deciso di approdare a Forlì anche per motivi di vicinanza alla propria abitazione. Una scelta motivata dalla volontà di crescere e contribuire al progetto del club.

"Ho scelto Forlì perché conosco il direttore Mariani e apprezzo l’idea di calcio di mister Miramari, ma anche per la vicinanza a casa". Così parlò Matteo Onofri, terzo colpo – dopo Palomba e Selvini – del mercato di riparazione del club di viale Roma. Centrale cesenate di 187 centimetri, scuola Cavalluccio e trascorsi ravennati, giunge in prestito secco dallo Spezia per irrobustire la linea Maginot biancorossa. "Il mio obiettivo è quello di imparare, perché sono alla prima esperienza in serie C e inoltre tra i professionisti ho disputato solo una partita in Coppa Italia. Detto questo, cercherò di fare del mio meglio per ritagliarmi più spazio possibile e contribuire a far sì che la squadra possa centrare la salvezza", scandisce Onofri. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net

