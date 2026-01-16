L’ultimo libro del senatore Casini
Il senatore Pier Ferdinando Casini presenta a Ravenna il suo nuovo libro, ‘Al centro dell’aula, dalla Prima Repubblica a oggi’ (Edizioni il Mulino, 2025). L’opera ripercorre le tappe fondamentali della politica italiana dagli anni ’80 a oggi, offrendo uno sguardo approfondito sui principali cambiamenti e sulle sfide affrontate nel corso degli anni. Un’occasione per analizzare i momenti chiave della storia recente del nostro Paese.
Pier Ferdinando Casini arriva a Ravenna per presentare il suo ultimo libro, ‘Al centro dell’aula, dalla Prima Repubblica a oggi’ (Edizioni il Mulino, 2025). L’appuntamento è domani, alle 10.30, nella sala Muratori della Classense. Il volume contiene alcuni dei discorsi più significativi pronunciati dal senatore Casini in Parlamento ed è aperto da un ampio dialogo tra lo stesso Casini e lo storico Paolo Pombeni. In questo modo il libro si presenta come una serie di istantanee sull’evoluzione della storia politica e sociale del Paese, di cui Casini è attore e testimone in oltre 40 anni di impegno politico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
