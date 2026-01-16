L’ultima generazione berlingueriana

L'ultima generazione berlingueriana presenta una raccolta di volumi che analizzano il pensiero e l’eredità di Enrico Berlinguer senza concentrarsi su ricordi personali o aspetti biografici. Questo approccio permette di esplorare in modo approfondito le sue idee politiche e il ruolo storico nel contesto italiano. Un contributo importante per comprendere meglio il suo impatto e il suo rapporto con l’evoluzione della sinistra.

Finalmente un insieme di volumi dedicati a Enrico Berlinguer realmente interessanti perché non incentrati sui ricordi individuali di chi ne scrive, né a sottolinearne le caratteristiche personali, e invece impegnati.

