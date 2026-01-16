P arigi, 15 gen. (askanews) – Una giornata-evento a Parigi, con centinaia di fan che si sono ritrovati per vedere i loro beniamini e immergersi nelle atmosfere della serie prodotta da Shonda Rhimes, tra duchi, contesse, ventagli e abiti sontuosi. In Piazza della Borsa, nel centro di Parigi, i festeggiamenti clou per la premiere mondiale di “Bridgerton 4”, che arriverà su Netflix dal 29 gennaio con la prima parte. Leggi anche › Perché Jane Austen, nata il 16 dicembre di 250 anni fa, è così attuale (e “Bridgerton” no) Tra amori contrastati, intrighi, pettegolezzi, balli dell’alta società, la serie promette il solito mix di ingredienti che tanto piace, e in Francia sono arrivati alcuni dei protagonisti, tra cui Luke Thompson, attore franco-britannico che interpreta il ruolo di Benedict Bridgerton e l’australiana, con genitori sudcoreani, Yerin Ha, che interpreta Sophie Baek, su cui si concentrerà la stagione 4. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Luke Thompson e Yerin Ha a Parigi per la première mondiale di “Bridgerton 4”

Leggi anche: Bridgerton 4, a Parigi il debutto di Benedict: Luke Thompson e Yerin Ha sul red carpet della premiere

