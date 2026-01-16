Luigi Favoloso ' morso da serpente marino velenoso' mentre fa snorkeling nelle Filippine | Ho sentito come un ago perforarmi la pelle - VIDEO

Luigi Favoloso è stato morso da un serpente marino velenoso, il krait dal labbro giallo, durante uno snorkeling nelle Filippine. L’incidente ha causato paura e preoccupazione, poiché questa specie è nota per la sua elevata tossicità. La vicenda ha trasformato una semplice vacanza in un momento di emergenza, richiedendo interventi medici immediati per il rischio di avvelenamento.

Quella che doveva essere una vacanza tropicale nelle Filippine si è trasformata in un momento di grande spavento per Luigi Mario Favoloso, morso da un serpente marino velenoso mentre faceva snorkeling insieme alla compagna Elena Morali. Il content creator ed ex concorrente del Grande Fratello Vip ha raccontato sui social la disavventura vissuta, pubblicando anche il video. A rendere pubblica la vicenda è stato lo stesso Favoloso che, su Instagram, ha condiviso una foto scattata in ospedale in cui appare disteso su un lettino con la gamba fasciata nel punto del morso. "Nelle ultime 48 ore, mi hanno rimesso in sesto -ha scritto, spiegando poi cosa fosse accaduto -.

