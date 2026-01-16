L’Ue difende la Groenlandia i sovranisti no

Nelle ultime ore, l’Unione Europea ha rafforzato la sua presenza in Groenlandia, mentre i sovranisti italiani e europei esprimono posizioni contrastanti. I primi 15 militari francesi sono arrivati sull’isola, accompagnati da annunci di investimenti significativi. Questa dinamica evidenzia le diverse prospettive sul ruolo strategico e sulla tutela del territorio groenlandese, tra difesa europea e posizioni sovraniste.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.