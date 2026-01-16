L’Ue difende la Groenlandia i sovranisti no
Nelle ultime ore, l’Unione Europea ha rafforzato la sua presenza in Groenlandia, mentre i sovranisti italiani e europei esprimono posizioni contrastanti. I primi 15 militari francesi sono arrivati sull’isola, accompagnati da annunci di investimenti significativi. Questa dinamica evidenzia le diverse prospettive sul ruolo strategico e sulla tutela del territorio groenlandese, tra difesa europea e posizioni sovraniste.
I primi 15 militari francesi sono arrivati sul suolo della Groenlandia ieri mattina, nelle stesse ore in cui il presidente francese Macron da Parigi annunciava un aumento di 36 miliardi. il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Trump invade la Groenlandia, Generale Camporini: Scenario folle
Migliaia di morti fra i manifestanti contro Khamenei. Groenlandia, vertice da Vance e Rubio. La Bce difende Powell da Trump. Venezuela, Trentini e Burlò a casa - facebook.com facebook
Il premier groenlandese: «Ci difende la Nato» Il tycoon: «È difesa solo da due slitte trainate da cani. L’avremo prima di Russia o Cina» Roberto Pietrobon x.com
